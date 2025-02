F1: Arvid Lindblad, a estrela do futuro da Red Bull

Em 2024, disputou a FIA Fórmula 3 pela Prema Racing, conquistando quatro vitórias e finalizando a temporada em quarto lugar, sendo o estreante com maior pontuação. No início de 2025, venceu o Fórmula Regional Oceania Championship com seis vitórias, garantindo a sua Super Licença da FIA.

Entre 2015 e 2021, acumulou vitórias em campeonatos europeus e mundiais de kart. Em 2022, estreou nos monolugares no Campeonato Italiano de F4 e, em 2023, competindo pela Prema Racing, vencendo seis corridas e terminando em terceiro no campeonato, além de vencer o Grande Prémio de Macau.

Com Liam Lawson a substituir Sergio Perez na Red Bull e Isack Hadjar a ocupar o antigo lugar de Lawson na Racing Bulls, o lugar de piloto de reserva está vago. Esperava-se que Ayumu Iwasa fosse o próximo na fila, mas os seus laços com a Honda, que deixará a Red Bull em 2026, lançaram dúvidas sobre o seu futuro na equipa.

Um membro altamente cotado do programa júnior da Red Bull, Lindblad impressionou na sua temporada de Fórmula 3 de 2023, conquistando quatro vitórias e terminando em quarto lugar, depois de garantir terceiro lugar no Campeonato Italiano de F4 de 2023. O seu sucesso na Nova Zelândia foi crucial para garantir os pontos finais da Super Licença necessários para uma oportunidade na F1.

A estrela em ascensão da Red Bull, Arvid Lindblad, surge como um forte candidato a um papel de piloto de reserva na Red Bull Racing e Racing Bulls em 2025. O piloto britânico com raízes suecas de 17 anos garantiu a sua FIA Super License depois de dominar o Formula Regional Oceania Championship, conquistando o título com duas corridas de antecedência.

