F1: Arturo Merzario afirma que 90% das pessoas da Ferrari não queriam Hamilton

O difícil arranque de Lewis Hamilton na Ferrari continua a gerar críticas duras, desta vez vindas de Arturo Merzario, antigo piloto da Scuderia, que considera que o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 se está a ser “demolido” pela nova equipa.

Aos 82 anos, Merzario fez uma avaliação implacável da temporada do britânico, sugerindo que a sua chegada a Maranello não passou de uma “manobra comercial” que acabou por sair furada.

“Creio que o seu desabafo teve um tom irónico em alguns aspetos”, afirmou Merzario ao jornal La Gazzetta dello Sport. “Mas a verdade é que a sua posição está muito aquém do que se espera de um campeão de sete títulos. Parece-me que Lewis está, de facto, ‘demolido’ pela Ferrari.”

90% das pessoas dentro da Ferrari estavam contra

Merzario, que representou a Ferrari nos anos 70, considera que a contratação do britânico foi um erro estratégico: “Na minha opinião, a chegada de Hamilton a Maranello foi sobretudo uma jogada comercial. Pelo que sei, 90% das pessoas dentro da Ferrari estavam contra.”

O italiano acredita que grande parte do problema reside na motivação: “Quando um piloto não se sente valorizado ou parte integrante de um projeto, perde motivação. Para quê dar tudo para ganhar três décimos e continuar na terceira linha da grelha?”

Hamilton já mostrou o que vale

Apesar das críticas, Merzario não descarta que Hamilton esteja a adotar uma abordagem mais calculista: “Isto ainda não acabou. Ele só vai arriscar quando for realmente necessário, não para lutar por um oitavo lugar.”

Ainda assim, o ex-piloto recorda que Hamilton já provou tudo o que tinha a provar na Fórmula 1 — algo que, para si, Leclerc ainda não conseguiu demonstrar: “Se ele quisesse sair, encontraria facilmente outra equipa. O Hamilton já mostrou o que vale. O Charles, pelo contrário, ainda tem de provar que é um verdadeiro campeão.”