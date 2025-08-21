F1: Arturo Merzario afirma que 90% das pessoas da Ferrari não queriam Hamilton
O difícil arranque de Lewis Hamilton na Ferrari continua a gerar críticas duras, desta vez vindas de Arturo Merzario, antigo piloto da Scuderia, que considera que o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 se está a ser “demolido” pela nova equipa.
Aos 82 anos, Merzario fez uma avaliação implacável da temporada do britânico, sugerindo que a sua chegada a Maranello não passou de uma “manobra comercial” que acabou por sair furada.
“Creio que o seu desabafo teve um tom irónico em alguns aspetos”, afirmou Merzario ao jornal La Gazzetta dello Sport. “Mas a verdade é que a sua posição está muito aquém do que se espera de um campeão de sete títulos. Parece-me que Lewis está, de facto, ‘demolido’ pela Ferrari.”
90% das pessoas dentro da Ferrari estavam contra
Merzario, que representou a Ferrari nos anos 70, considera que a contratação do britânico foi um erro estratégico: “Na minha opinião, a chegada de Hamilton a Maranello foi sobretudo uma jogada comercial. Pelo que sei, 90% das pessoas dentro da Ferrari estavam contra.”
O italiano acredita que grande parte do problema reside na motivação: “Quando um piloto não se sente valorizado ou parte integrante de um projeto, perde motivação. Para quê dar tudo para ganhar três décimos e continuar na terceira linha da grelha?”
Hamilton já mostrou o que vale
Apesar das críticas, Merzario não descarta que Hamilton esteja a adotar uma abordagem mais calculista: “Isto ainda não acabou. Ele só vai arriscar quando for realmente necessário, não para lutar por um oitavo lugar.”
Ainda assim, o ex-piloto recorda que Hamilton já provou tudo o que tinha a provar na Fórmula 1 — algo que, para si, Leclerc ainda não conseguiu demonstrar: “Se ele quisesse sair, encontraria facilmente outra equipa. O Hamilton já mostrou o que vale. O Charles, pelo contrário, ainda tem de provar que é um verdadeiro campeão.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI