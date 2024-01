F1: Arthur Leclerc mantém ligação à Ferrari e Oliver Bearman será piloto reserva | AutoSport

Arthur Leclerc será piloto de desenvolvimento da equipa de Fórmula 1 da Ferrari para a temporada de 2024, apesar de ter saído do programa de jovens pilotos liderado agora por Jock Clear, com estreia marcada aos comandos de um carro da competição na próxima semana. Enquanto isso, Oliver Bearman foi confirmado como mais um dos pilotos de reserva da Scuderia para a próxima temporada.

O mais novo do Leclerc estará a trabalhar no desenvolvimento do projeto de Fórmula 1 da Scuderia, tendo a seu Antonio Fuoco e Davide Rigon. As funções do monegasco estarão focadas no simulador e centradas no desenvolvimento do monolugar da próxima temporada, no trabalho de afinação e nas atualizações.

A equipa italiana confirmou ainda que Oliver Bearman será um dos três pilotos de reserva na Fórmula 1, juntamente com Robert Schwartzman e Antonio Giovinazzi.

Ambos os pilotos estarão envolvidos nos três dias de testes da Pirelli no Circuito de Barcelona-Catalunha, na próxima semana. Os pilotos titulares da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, estarão ao volante do carro do ano passado na segunda e terça, enquanto Bearman será o piloto em pista na quarta-feira. Arthur Leclerc terá a sua estreia num carro de F1 também na Catalunha, conduzindo o F1-75 de 2022.