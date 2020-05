F1: Arranque da época decidido no final deste mês

A F1 deverá anunciar no final deste mês uma decisão quanto ao começo da época 2020, que se espera que seja na Áustria.

Os promotores do GP da Áustria informaram o governo austríaco que precisam de uma resposta para perceber se podem receber a primeira prova do ano. Espera-se que a decisão seja comunicada em breve, numa altura em que as restrições começam a ser aliviadas um pouco por toda a europa.

Os responsáveis da F1 estão em conversações com os promotores da prova para colocar em marcha um plano que permita às mais de 1500 pessoas que estarão na pista, desenvolver o seu trabalho em segurança e com o mínimo risco de contágio, mas a decisão final cabe ao governo austríaco, que está a avaliar os potenciais riscos.

A avançar a autorização é provável que a primeira prova seja feita a 5 de julho e a segunda decorra no dia 12, no fim de semana seguinte.