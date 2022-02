F1: Aramco é a nova parceira da Aston Martin | AutoSport

É uma adição de peso ao portfólio da Aston Martin. A Aramco, companhia petrolífera da Arábia Saudita, vai tornar-se em parceira oficial da Aston Martin, que muda o nome para Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team.

No comunicado da Aston Martin, a equipa afirma que a nova parceria “impulsionará o desenvolvimento de motores de combustão interna altamente eficientes, combustíveis sustentáveis de alto desempenho, lubrificantes avançados e a utilização de materiais não metálicos em veículos”.

Os esforços conjuntos de I&D sustentarão a proposta da equipa para cumprir o objetivo da F1 de ser alimentada inteiramente por combustíveis sustentáveis até 2025, bem como o desenvolvimento e comercialização de tecnologias de motores eficientes em termos de combustível para veículos rodoviários, e o desenvolvimento de motores híbridos mais eficientes nos desportos motorizados.

Lawrence Stroll, presidente da Aston Martin declarou o seguinte: “Estamos no desporto para ganhar, por isso estou encantado por acolher um parceiro incrível, do calibre da Aramco. Aprendi com este processo que a Aramco tem uma enorme quantidade de propriedade intelectual e capacidade técnica, que sei que irá ajudar muito a nossa equipa a alcançar os nossos objectivos de ganhar campeonatos de Fórmula 1. A nossa parceria histórica demonstra a escala da nossa ambição de fazer da nossa equipa uma força pioneira e vencedora na Fórmula 1 e mostrar a sustentabilidade e o desempenho dos produtos da Aramco”.O CEO do grupo Martin Whitmarsh acrescentou: “Ganhar na Fórmula 1 é tudo sobre juntar e gerir os ingredientes certos da melhor forma. A Aramco é uma empresa inovadora cuja perícia ultra-técnica dará uma contribuição real e extremamente valiosa para melhorar o desempenho da, e proporcionar o sucesso futuro da equipa”.

Mohammed Al Qahtani, vice-presidente da Aramco, acrescentou: “A parceria reflete os esforços da Aramco para reduzir as emissões nas indústrias mundiais do automóvel e dos transportes. A nossa ambição é fornecer combustíveis e lubrificantes de primeira qualidade ao sector automóvel global, e a nossa ligação com a equipa da Aston Martin ajudará a sensibilizar para os nossos produtos de alta qualidade. É uma aliança que aproveita o nosso compromisso comum de excelência e inovação em engenharia, e tem o potencial de produzir resultados vencedores tanto dentro como fora da pista”.