F1, Arábia Saudita: Sergio Perez lidera na volta 10; luta entre os dois Alpine | AutoSport

Sergio Perez lidera o GP da Arábia Saudita, com 2.3s de vantagem para Charles Leclerc. Max Verstappen é terceiro.

Sergio Perez arrancou bem para as 50 voltas do GP da Arábia Saudita, chegando à curva 1 na liderança do pelotão, onde o seu colega de equipa, Max Verstappen conseguiu ultrapassar Carlos Sainz. Mais atrás, Pierre Gasly perdeu a posição para Kevin Magnussen e no final da primeira volta, voltou a baixar uma posição, sendo ultrapassado por Lando Norris.

Guanyu Zhou teve de novo um mau arranque e perdeu várias posições, tocando inclusivamente, no monolugar de Daniel Ricciardo.

Em apenas 3 voltas, Perez tinha uma vantagem de 1.501s para Charles Leclerc, enquanto George Russell ultrapassou Esteban Ocon na última curva do traçado saudita, subindo ao quinto posto da classificação.

À quinta vez pela linha de meta, Ocon defendeu a posição do seu colega de equipa e Fernando Alonso não bateu no muro e na traseira do carro do piloto francês por muito pouco. Uma manobra arriscada entre pilotos da mesma equipa e uma luta que continuou. Apenas na volta sete, Alonso ultrapassou Ocon e fechou completamente a porta a qualquer tentativa reação nessa volta. Com Valtteri Bottas já na traseira do Alpine, Ocon tentou recuperar a posição ao colega de equipa, mas seguiu em frente na curva, tendo deixado passar o espanhol ainda nessa volta.

Ainda na volta 9, Daniel Ricciardo parou para trocar de pneus, passando a ter um conjunto de duros para as voltas seguintes e na última posição.