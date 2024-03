F1: Arábia Saudita revela mais imagens da nova pista de Qiddiya | AutoSport

A Arábia Saudita revelou imagens digitais do novo Qiddiya Speed Park Track, o novo circuito de nível 1 da classificação da FIA concebido pelo antigo piloto Alex Wurz e pelo famoso Hermann Tilke, que deverá receber o Grande Prémio a partir de 2027.

A pista é composta por 21 curvas e apresenta mudanças significativas de elevação, incluindo a ‘Blade, uma curva de abertura iluminada por LED que sobe 70 metros. Com uma velocidade máxima de mais de 320 km/h e várias configurações, a pista tem como objetivo misturar as características dos circuitos permanentes com citadinos, garantindo uma outra experiência para os fãs.

O acordo entre a Fórmula 1 e os organizadores do GP da Arábia Saudita é de 15 anos, a maior parte dos quais o evento realizar-se-á no circuito permanente de Qiddiya, deixando de se correr no traçado citadino de Jidá, que estreou a prova em 2021. No entanto, a Fórmula 1 deverá ter que realizar a corrida no circuito atual por mais 2 anos do que os 3 inicialmente acordados.

No entanto, a construção daquela que será a “capital do entretenimento, desporto e artes” da Arábia Saudita, um projeto gigantesco financiado pelo fundo de investimento público saudita, não terminará mais cedo do que em 2027, mantendo-se o Grande Prémio em Jidá pelo menos até essa data.

Segundo Abdullah Aldawood, responsável do Qiddiya Investment Company, esta pista “posicionará a cidade de Qiddiya como a casa do desporto automóvel saudita e um dos principais locais de desporto automóvel do mundo. Os visitantes e os espectadores serão brindados com uma das experiências de corrida mais únicas do mundo, com uma pista pioneira que estará pronta para acolher alguns dos maiores eventos de desportos motorizados do mundo”.

Fotos e vídeo: Qiddiya Media