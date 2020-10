F1: Arábia Saudita preparada para receber GP em 2021

A Arábia Saudita deve receber um Grande Prémio de Fórmula 1 pela primeira vez em 2021, com o país a constar na lista provisória apresentada às equipas, segundo fontes da Fórmula 1 disseram à agência Reuters.

Na segunda-feira foi apresentado às equipas um projeto do calendário para 2021, com a versão final a ser publicada dentro de algumas semanas. A Arábia Saudita encontra-se nesse projeto, com a pista a ser construída em Jeddah. Para além de um Grande Prémio, a Fórmula 1 também tem uma parceria com a gigante estatal energética da Arábia Saudita, a Aramco.

A Arábia Saudita também recebe o Rally Dakar e a Fórmula E no início do ano de 2021, com a Extreme E também com corrida planeada para a Arábia Saudita. Apesar destes eventos, a Arábia Saudita tem sido alvo de fortes críticas internacionais devido ao seu historial no que toque à sua política de direitos humanos.

Com a entrada da Arábia Saudita, a corrida em Miami, nos Estados Unidos da América, parece ficar em espera por mais um ano.