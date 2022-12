F1: Arábia Saudita abre temporada de 2024 apesar de Melbourne ter renovado contrato | AutoSport

O Grande Prémio da Austrália perdeu o estatuto de prova de abertura do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 por causa da pandemia e pelo facto de não receber a competição nas épocas desportivas de 2020 e 2021. Este ano regressou ao calendário da F1, mas como terceira prova, depois dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita. Agora muito perto do final de ano, o governo do estado de Vitória anunciou a renovação por mais dois anos com a Fórmula 1, após o contrato de 10 anos assinado no início deste ano, resultando na visita da competição pelo menos até 2037.

No mesmo comunicado, o governo de Vitória revela que “parte do acordo prevê que Melbourne acolha a primeira corrida da temporada de Fórmula 1 durante pelo menos quatro anos entre 2023 e 2037, com a Arábia Saudita a acolher a primeira corrida da temporada de Fórmula 1 de 2024, por respeito ao Ramadão”.

O período de Ramadão em 2024 acontece desde a tarde de domingo, 10 de março até à tarde de segunda-feira, 8 de abril, o que leva-nos a supor que a primeira corrida do ano se realize no início de mês de março.

No próximo ano, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 juntar-se-ão à F1 como provas de apoio no evento australiano, pela primeira vez na história destas competições.