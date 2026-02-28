F1: Aprovada mudança nos regulamentos, relativa à medição da taxa de compressão

A FIA anunciou que todos os fabricantes de unidades motrizes da Fórmula 1 aprovaram, por unanimidade, alterações ao método de medição da taxa de compressão dos motores V6. As mudanças entram em vigor já a 1 de junho, numa decisão que surge na sequência de polémica técnica antes do arranque da temporada de 2026.

A atual geração de unidades motrizes estabelece um rácio de compressão máximo de 16:1, medido em condições frias e estáticas. Este parâmetro foi definido como um dos pilares do novo regulamento, com o objetivo de facilitar a entrada de novos construtores, como a Audi.

Contudo, alguns fabricantes contestaram a possibilidade de algumas unidades poderem cumprir o regulamento a frio, subindo a taxa em condições de operação, o que permitiria um aumento no potencial de entrega de potência do motor. Segundo relatos, a Audi liderou as preocupações, contando com o apoio da Honda e da Ferrari. A suspeita incidia sobre uma eventual utilização dessa interpretação técnica por parte da Mercedes, embora a marca tenha garantido a total legalidade das suas unidades.

Novo método de medição em junho

Após várias discussões, a FIA apresentou uma proposta de compromisso submetida a votação eletrónica entre os cinco fabricantes — Mercedes, Ferrari, Honda, Audi e Red Bull-Ford. A solução prevê que, a partir de 1 de junho de 2026, a taxa de compressão passe a ser controlada tanto em condições frias como em quente. A partir de 2027, a medição será efetuada exclusivamente em condições operacionais, a 130 graus Celsius. A proposta foi aprovada por unanimidade e ratificada pelo Conselho Mundial da FIA.

Paralelamente, a federação confirmou que continuará a avaliar os dados recolhidos nos testes de pré-temporada e nas primeiras provas do campeonato, sobretudo no que diz respeito à gestão de energia, um dos pontos mais sensíveis do novo regulamento.

Em comunicado oficial, a FIA explicou:

“Foi investido um esforço significativo na procura de uma solução para a questão da taxa de compressão. Este parâmetro, que foi um dos principais objetivos fundamentais deste regulamento para atrair novos construtores, está limitado a 16:1, medido em condições frias.”

“A FIA trabalhou para encontrar uma solução de compromisso que determina que a taxa de compressão será controlada tanto em condições frias como em quente a partir de 1 de junho de 2026, e posteriormente apenas em condições operacionais (130ºC) a partir de 2027.”

A FIA concluiu ainda que, face à magnitude das alterações técnicas introduzidas para 2026, será natural proceder a avaliações adicionais nas primeiras corridas da época, garantindo que o regulamento cumpre os objetivos pretendidos.

O que significa esta decisão?

Na prática, a suposta vantagem das unidades Mercedes vai ser mantida nas primeiras sete corridas, enquanto prepara atualizações à sua unidade motriz, se for caso disso. É o melhor compromisso, permitindo que todos se encontrem num compromisso que promove mudança, mas que não obriga a que seja implementada numa janela temporal impossível de cumprir. Fica resolvida a primeira grande novela desta nova regulamentação.

Fotos: Philippe Nanchino /MPSA