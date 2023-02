F1: Apresentado o “novo” carro da Red Bull | AutoSport

Num evento transmitido em direto a partir de Nova Iorque, onde não faltaram entrevistas a desportistas norte-americanos patrocinados pela marca da bebida energética, além dos pilotos e CEO da equipa, foi apresentado o projeto da equipa de Milton Keynes para a próxima época de Fórmula 1.

Sem mudar quase nada na pintura do carro, o RB19 apresenta novos parceiros da equipa e uma pintura mate, se bem que muito do que foi mostrado do novo monolugar pode mudar bastante, como tem sido habitual na Red Bull, até ao primeiro dia de testes no Bahrein. A equipa tinha deixado em aberto a possibilidade de uma mudança na pintura do RB19 com uma publicação nas redes sociais antes do evento de lançamento, mas a própria pintura continua a ser semelhante às dos anos anteriores.

A novidade sobre a parceria com a Ford, confirmando o regresso do construtor à Fórmula 1 a partir de 2026 , foi confirmada durante o evento, mas o facto da notícia ter sido avançada horas antes do evento possivelmente retirou alguma importância ao lançamento do RB19.

Foi ainda anunciada uma iniciativa lançada para que os fãs d Red Bull, que podem conceber parte da pintura para os três Grandes Prémios nos EUA em 2023 em Miami, Austin e Las Vegas.

