F1, apresentações quase a começar: o que nos vão ‘deixar’ ver? | AutoSport

Já não faltam muitos dias para que se comecem a ver os primeiros monolugares de 2022 mas de uma coisa os caros leitores podem estar certos: quase de certeza a maioria do que vamos ver dos carros a apresentar estarão muito longe das versões finais que chegarão à pista e muitos deles só veremos, provavelmente, as versões finais no Bahrein aquando do primeiro Grande Prémio do ano

A história é sempre a mesma todos os anos e este ano isso será ainda mais evidente: quanto é que as equipas de F1 se atreverão a revelar nos seus lançamentos de 2022? Recorde-se que as novas máquinas são as primeiras construídas de acordo com os regulamentos técnicos da F1, que como se sabe, são totalmente novos.

Portanto, por mais ansiosos que os adeptos possam estar, este é constantemente um jogo do gato e do rato, portanto tudo o que puderem esconder, vão esconder.

Até nos ralis, com os novos Rally1 a terem sido conhecidos recentemente, antes da primeira prova do ano, o Rali de Monte Carlo, houve equipas que revelaram fotografias dos carros em testes com… Photoshop.

Só que as equipas têm este ano um ‘problema’ que não tiveram nas últimas apresentações: é que até aqui puderam apresentar novos chassis com aerodinâmica de especificação antiga, algumas chegaram a ‘apresentar’ apenas o carro do ano anterior com nova decoração, mas este ano se querem fintar o ‘povo’, têm que fabricar peças ‘alternativas, porque se alguém aparecesse com uma asa dianteira do ano passado, seria no mínimo, ridículo.

Já se sabe que algumas apresentações são online, outras presenciais, portanto vamos ver que ‘táticas’ se utilizam este ano.