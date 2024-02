F1, Apresentações 2024: Sauber amanhã às 7h e Williams às 14:40h | AutoSport

Depois da Haas ter revelado a nova decoração para a temporada de 2024, não revelando o SF-24 antes do ‘shakedown’ em Silverstone marcado para o dia 11 de fevereiro, as apresentações das restantes equipas têm início nesta segunda-feira, logo com dois eventos.

A Stake F1 Team Kick Sauber marcou para as 7 horas da manhã a apresentação do C44, podendo ser acompanhada em AQUI. A estrutura suíça, já sem o patrocínio da Alfa Romeo, terá uma nova abordagem em termos de marketing e de comunicação, apresentando o carro no Reino Unido.

Já a Williams Racing, tem agendado o evento do FW46, que acontece em Nova Iorque, para as 14:40 horas, podendo ser seguido na aplicação da equipa ou no seu website.

Segue-se a Alpine, que apresentará o primeiro carro lançado sob a liderança de Bruno Famin, cujo papel de chefe de equipa interino passou a ser oficial, no dia 7 de fevereiro. O A524 será apresentado juntamente com o programa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da estrutura francesa.