F1: Apresentação da Red Bull em direto, amanhã à tarde | AutoSport

O evento de apresentação do projeto da Fórmula 1 para 2023 da Red Bull Racing será transmitido através do YouTube, agendado para começar amanhã à tarde a partir de Nova Iorque.

A estrutura liderada por Christian Horner afirmou que este não só será o primeiro lançamento da temporada de Fórmula 1 a ter lugar nos EUA, como também estão a planear torná-lo no maior da história da competição.