F1: Após acidente de Grosjean, Jean Todt quer “melhorar ainda mais a segurança”

Romain Grosjean escapou com apenas algumas lesões após um acidente muito grave no Grande Prémio do Bahrein deste ano, que viu o seu carro partir-se a meio e a ficar imediatamente envolvido numa bola de fogo. Para o Presidente da FIA, Jean Todt, o facto de Grosjean ter conseguido escapar só o motiva a querer melhorar os parâmetros de segurança no desporto motorizado.

Na cerimónia de entrega de prémios da FIA, Todt atribuiu um prémio especial à equipa médica e aos marshalls que estiveram envolvidos no acidente de Grosjean, admitindo que “quando vemos aquilo ficamos na expetativa. Porque, se estás a ver na televisão, só dá para perceber o aparato. Mas, após alguns segundos, que pareceram horas, dava para ver a sombra a sair e aí percebemos que ele tinha sobrevivido”.

“[A segurança] é algo que discutimos periodicamente na FIA, através dos departamentos especializados em segurança, os comissários médicos e outras comissões”, afirmou Todt ao racefans.net.

“A segurança está no topo das prioridades. Infelizmente, e não gosto de dizer sempre, mas muitas vezes existem oficiais, pilotos ou co-pilotos que morrem em séries nacionais e queremos por um travão nisso. Falamos muito no acidente do Grosjean porque apareceu na televisão e foi na Fórmula 1.Vamos investigar tudo, mas é isto que nos encoraja a melhorar a segurança. O que tem sido feito por mim, pelo menos antecessores, pela minha equipa, é algo encorajador para o futuro”, finalizou Todt.