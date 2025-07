F1: Apesar dos resultados, Red Bull não perdeu a fé em Yuki Tsunoda

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, mostrou-se otimista quanto ao desenvolvimento de Yuki Tsunoda, apesar da difícil temporada de 2025 da F1. Desde que substituiu Liam Lawson na equipa principal, Tsunoda tem sentido muitoas dificuldades para igualar o ritmo de Max Verstappen, marcando apenas 7 pontos em 9 corridas e ocupando atualmente o 17º lugar na classificação. As suas dificuldades foram realçadas por uma má prestação na Áustria, mas uma melhor prestação na qualificação no GP da Grã-Bretanha mostrou sinais de melhoria.

Marko elogiou os progressos de Tsunoda, salientando a redução das diferenças em relação a Verstappen e os esforços contínuos com psicólogos desportivos para apoiar a sua abordagem mental.

“Yuki tem enfrentado dificuldades em alguns fins de semana de GP, mas já vimos uma tendência ascendente na Inglaterra: a diferença para Max foi menor do que antes na maioria das sessões de treinos livres, e ele conseguiu largar da décima primeira posição no grid na Inglaterra. Tivemos discussões intensas com Yuki; ele também trabalha com psicólogos desportivos”, acrescentou Marko. “Mas estamos a notar uma melhoria no desempenho e estamos otimistas que isso se refletirá em breve nos pontos.”

Tsunoda deverá receber as tão esperadas atualizações do carro no próximo GP da Bélgica, o que poderá ajudar a reduzir a diferença de desempenho. No entanto, a corrida de Spa é um fim de semana de sprint, o que lhe dá pouco tempo para se adaptar. Com o apoio da equipa e as atualizações que se avizinham, Tsunoda tem uma oportunidade chave para provar o seu valor e garantir o seu futuro na Red Bull.