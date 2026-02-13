F1: Apesar dos problemas, Red Bull conseguiu cumprir maior parte do programa de ontem

O jovem piloto francês Isack Hadjar, recentemente promovido à Red Bull, enfrentou um início difícil no segundo dia dos testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein. Problemas técnicos comprometeram a sessão da manhã, mas a equipa reagiu rapidamente e o piloto acabou por recuperar, terminando o dia entre os cinco mais rápidos.

As dificuldades iniciais limitaram o tempo em pista, atrasando o plano de trabalho da equipa. Contudo, após a resolução das falhas, Hadjar regressou à pista ainda antes do final da sessão matinal, permitindo preparar melhor a tarde de testes. Ao longo do dia completou 87 voltas e registou um tempo a 2,288 segundos do mais rápido, Charles Leclerc.

Apesar de ter acumulado menos quilometragem do que alguns adversários, a Red Bull conseguiu cumprir vários pontos do programa delineado, num período reduzido, recolhendo dados relevantes para as simulações seguintes. O piloto destacou ainda o conforto ao volante do RB22, sinal encorajador para o resto da preparação.

“Obviamente, o dia não começou como esperávamos por causa do problema, mas é pré-temporada e estas coisas acontecem. A equipa trabalhou arduamente para me colocar em pista pouco antes do final da sessão da manhã, o que nos deixou numa boa posição para a tarde”, afirmou Isack Hadjar aos meios oficiais da Fórmula 1. Embora tivéssemos menos quilometragem do que os outros, aproveitámos ao máximo e recolhemos muitos dados para o turno de amanhã, meu e do Max”, acrescentou o piloto à mesma fonte.

“Conseguimos completar vários dos nossos programas num curto espaço de tempo, por isso é tranquilizador saber que a interrupção da manhã não afetou o plano global”, referiu. “Assim que fui para a pista senti-me bem no carro, por isso podemos estar satisfeitos com o trabalho de hoje”, concluiu Isack Hadjar aos meios oficiais da Fórmula 1.