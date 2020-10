F1: Apesar do sucesso, Mercedes não abranda

A Mercedes está em vias de conseguir o sétimo título consecutivo na F1, mas nem por isso parece estar com vontade de tirar o pé do acelerador e continua a trabalhar, já a pensar no futuro.

Basta à Mercedes marcar 11 pontos para confirmar o sétimo título consecutivo, um feito ímpar na história da F1. Nunca o Grande Circo viu uma equipa acumular tanto sucesso de forma tão rápida, mas apesar disso a Mercedes não perde o foco e continua em busca de mais sucesso ainda.

Com o desenvolvimento em 2021 limitado e a entrada em cena dos novos regulamentos em 2022, a Mercedes está já a trabalhar no futuro:

“Quando eu estava a vir para as entrevistas perguntava-me o seguinte: O que precisamos fazer para manter esse nível de desempenho? ’, Disse Toto Wolff no domingo. “E tudo o que fizermos daqui para frente será importante para o próximo ano. E irá também ditar o ritmo, as raízes para os regulamentos de 2022.”

A tentativa de manter esses níveis elevados será limitada para a próxima temporada devido à introdução do limite orçamental, o que significa que a Mercedes terá de reestruturar a sua operação para cumprir os regulamentos.

Wolff acrescentou: “É uma situação extremamente desafiadora que me deixa satisfeito, tentando ajudar a estruturar a nossa capacidade de uma forma que possamos ficar onde estamos. Embora obviamente permanecendo humildes e não permitindo um milímetro arrogância. No geral, eu gosto da tarefa que está diante de nós.”

Não se pode menosprezar os feitos da Mercedes desde 2014. De uma equipa que lutava pelo quarto lugar, passou a equipa dominante da F1, com uma estrutura à prova de bala, que já viu sair grandes nomes e mesmo assim não perdeu o rumo nem a consistência, mantendo-se sempre no topo, apesar de alguns contratempos e da concorrência de outras equipas de topo. Tal como Lewis Hamilton, a regularidade da Mercedes e a capacidade de responder aos momentos negativos têm sido cruciais para se manter no topo e conquistar sete títulos. Sim, é aborrecido do ponto de vista do fã não haver mais concorrência. Mas se não há concorrência, tal deve-se à capacidade da Mercedes e por isso a equipa merece todo o crédito. Vencer na F1 não é fácil, vencer duas vezes ainda mais… vencer sete seguidas só está ao alcance de uma equipa verdadeiramente espantosa.