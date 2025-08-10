F1: Apesar do favoritismo, McLaren não descarta rivais na luta por vitórias
O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, alertou que, apesar do domínio atual da sua equipa, a batalha pelas vitórias está longe de estar facilitada, apontando a Ferrari, a Mercedes e Max Verstappen como sérios candidatos na segunda metade da temporada.
A equipa de Woking venceu 11 das 14 corridas iniciais – incluindo sete dobradinhas – e lidera ambos os campeonatos de pilotos e construtores. No entanto, Ferrari, Mercedes e Max Verstappen já demonstraram que podem ser competitivos no contexto certo e uma séria ameaça à McLaren na luta por vitórias.
“A Ferrari tem sido competitiva nas últimas corridas”, disse Stella. “Na Hungria, Leclerc geriu bem a liderança da corrida. Sempre que formos correr na segunda parte da temporada, teremos de ter em conta que, na qualificação e na corrida, teremos de lidar com a Ferrari, teremos de lidar com a Mercedes, e o Max ficou um pouco fora da disputa nesta corrida, mas tenho a certeza de que ele encontrará uma maneira de lutar pelas vitórias.”, disse ele. “Nada é óbvio neste negócio. Precisaremos estar atentos todos os fins de semana.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI