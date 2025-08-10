F1: Apesar do favoritismo, McLaren não descarta rivais na luta por vitórias

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, alertou que, apesar do domínio atual da sua equipa, a batalha pelas vitórias está longe de estar facilitada, apontando a Ferrari, a Mercedes e Max Verstappen como sérios candidatos na segunda metade da temporada.

A equipa de Woking venceu 11 das 14 corridas iniciais – incluindo sete dobradinhas – e lidera ambos os campeonatos de pilotos e construtores. No entanto, Ferrari, Mercedes e Max Verstappen já demonstraram que podem ser competitivos no contexto certo e uma séria ameaça à McLaren na luta por vitórias.

“A Ferrari tem sido competitiva nas últimas corridas”, disse Stella. “Na Hungria, Leclerc geriu bem a liderança da corrida. Sempre que formos correr na segunda parte da temporada, teremos de ter em conta que, na qualificação e na corrida, teremos de lidar com a Ferrari, teremos de lidar com a Mercedes, e o Max ficou um pouco fora da disputa nesta corrida, mas tenho a certeza de que ele encontrará uma maneira de lutar pelas vitórias.”, disse ele. “Nada é óbvio neste negócio. Precisaremos estar atentos todos os fins de semana.”