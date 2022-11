F1: Apesar de época ter começado mal, Mike Krack está satisfeito com o progresso da equipa | AutoSport

A Aston Martin tem um plano a longo prazo com o objetivo final de vencer o campeonato do Mundo de Fórmula 1. Os responsáveis da equipa de Silverstone deram 5 anos, a partir de 2021, para que isso aconteça, tendo entretanto delineado o aumento de funcionários, do campus da fábrica e da reorganização da estrutura administrativa da equipa. Entraram muitos reforços vindos, principalmente, da Mercedes e Red Bull, saiu o chefe de equipa de Fórmula 1, Otmar Szafnauer que deu lugar a Mike Krack, e também optaram por um piloto mais experiente para continuar o trabalho feito até agora por Sebastian Vettel. No entanto, a época de 2021 começou mal, com um monolugar que precisou de uma versão B para ajudar os pilotos a obterem melhores resultados. A época que recentemente terminou, podia ter sido um passo atrás no progresso da equipa no seu objetivo de se juntar às estruturas “maiores” da Fórmula 1. Mike Krack temeu isso, mas está agora satisfeito com aquilo que foi possível fazer durante a temporada.

“Da forma como começámos o ano, pensei que estávamos atrasados”, disse Krack, citado pelo Motorsport.com. “Mas penso que recuperamos bastante bem. Penso que no terceiro ano, precisamos de ver uma clara melhoria, um passo claro em termos de desempenho, e sim, diria que estamos no bom caminho. Penso que foi uma recuperação impressionante. Vê-se claramente o impacto de pessoas como Dan [Fallows, novo diretor técnico, que veio da Red Bull] e outros, misturando-se com as pessoas que já cá estavam”.

Ou seja, apesar de um mau início de época, Krack salientou que há “razões para acreditar que podemos continuar nesse caminho”.

O chefe de equipa da Aston Martin admitiu que o feedback dos pilotos sobre o carro foi bastante importante para desenvolver o AMR22 e que, apesar de muitos dos novos funcionários precisarem de muitos meses para começarem a ter impacto nas mudanças, a reação da equipa foi muito boa para encontrar soluções rápidas para os problemas encontrados.