F1: Apesar de conservador, Toto Wolff quer manter mente aberta quanto a novos formatos | AutoSport

Toto Wolff admite que tem uma visão conservadora para os formatos da F1, afirmando que prefere ter uma qualificação e um GP. No entanto, mostra flexibilidade para a mudança.

Questionado sobre os novos possíveis formatos, Wolff referiu que é necessário ter mente aberta, defende mudanças cirúrgicas e não é quantidade:

“Só precisamos de encontrar um denominador comum qual é o melhor princípio. Estou mais do lado conservador, gosto da qualificação, gosto do grande prémio. Mas também temos de ter a mente aberta sobre para onde o desporto vai e algumas das corridas de sprint têm sido fantásticas. Portanto, o que quer que Stefano [Domenicali] decida que é bom, penso que terá todos os dados na mesa sobre o que é bom para o público, o que é bom para a marca e depois só queremos talvez tentar afinar as coisas sem usar um taco de basebol, mas um x-acto… uma forma mais precisa de o cortar”.