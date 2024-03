F1: Apesar de alguns progressos, Aston Martin enfrenta próxima corrida com cautela | AutoSport

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, reconhece alguns progressos da equipa no Grande Prémio da Arábia Saudita, mas opta por uma perspetiva cautelosa. Embora se abstenha de fazer previsões a longo prazo, Krack expressa a sua satisfação com o estado atual da sua equipa, apesar das atenções estarem agora viradas para a próxima corrida em Melbourne, com a equipa interessada em avaliar novos desenvolvimentos e melhorias na primeira prova que será realizada durante o dia, com condições diferentes das duas anteriores.

“Acho que podemos dizer com segurança que tivemos um melhor ritmo hoje [na Arábia Saudita], mas também afirmamos que devíamos esperar mais algumas corridas depois do Barém para ver em que ponto estamos realmente, porque aquela pista é realmente um caso isolado”, disse Mike Krack.

Sem querer fazer previsões de como pode ser o desempenho na Austrália, o responsável da Aston Martin sublinhou que a equipa tem uma boa base para enfrentar os próximos desafios. “Acho que é um bom ponto de partida, mas só houve dois ou três eventos até agora, o teste e duas corridas. É preciso compreender o carro em diferentes condições. Também conduzimos à noite, as corridas decorreram à noite. Portanto, isso também é algo que ainda temos de analisar”.

Em Jidá, apenas Fernando Alonso terminou a corrida, depois de Lance Stroll ter tido um acidente e consequente abandono ainda a prova não tinha chegado à dezena de voltas. Mike Krack explicou que ambos os pilotos tiveram alguns problemas com os pneus médios e que isso, poderá ter tido influência no incidente do canadiano. “Tivemos dificuldades com os dois carros no início da corrida. Não sei se deu para ver isso. Tivemos mesmo dificuldades com os dois carros nas primeiras cinco ou seis voltas com os pneus médios. O Fernando também foi ultrapassado pelo Oscar [Piastri] e o Lance tinha todo o pelotão atrás dele. […] Eles tiveram mesmo de forçar o andamento para os acompanhar. […] E depois um pequeno toque [no muro] – o Fernando teve um depois, não sei se foi visto – e infelizmente, ele [Lance] bateu forte”.

A Aston Martin não começou esta temporada com desempenhos tão fortes como em 2023, somando 13 pontos ao fim de duas rondas. No entanto, a equipa de Silverstone aposta num plano de atualizações diferentes da época passada, querendo evoluir durante o ano.