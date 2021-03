F1: Apesar de alguns percalços, a Honda ficou satisfeita com o teste

Com a Red Bull e a Alpha Tauri a serem duas das equipas em destaque no teste de inverno da F1, a Honda tem motivos para estar satisfeita com o trabalho desenvolvido durante a pausa.

O director técnico da Honda, Toyoharu Tanabe, ficou particularmente satisfeito com o trabalho realizado pela Red Bull e AlphaTauri.

“Durante os três dias, a AlphaTauri completou 422 voltas e Red Bull fez 369, perfazendo um total de 791 para a unidade motriz Honda, equivalente a 4.281 quilómetros”, declarou Tanabe num comunicado de imprensa. “Esta quilometragem satisfatória significa que temos agora muitos dados valiosos e relevantes a estudar para nos ajudar a preparar para a primeira corrida da época, que tem lugar nesta mesma pista”.

“Como em todos os testes nesta primeira parte do ano, houve alguns problemas do lado da unidade motriz e do lado do chassis, mas no geral, a fiabilidade e o nível de desempenho geral de ambos os carros foi bom e conseguimos fazer todo o nosso programa planeado com ambas as equipas”, acrescentou Tanabe. “Teremos agora duas semanas ocupadas, analisando o que aprendemos e implementando quaisquer mudanças necessárias para estarmos na melhor forma possível para o Grande Prémio do Bahrain, porque estamos determinados a ter um forte início de temporada”.