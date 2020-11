F1: Apesar das novas restrições, a FIA quer garantir continuidade com segurança

A Covid-19 está novamente a surgir com força redobrada nesta fase e muitos país estão a apertar as medidas de restrição e até a voltar ao confinamento. Apesar deste cenário desanimador, a FIA quer garantir que a F1 continua na estrada.

Esta tem sido uma época fortemente afetada pela pandemia, que obrigou a um plano de recurso, com a F1 a visitar pistas pela primeira vez ou a regressar a traçados há muito não visitados pelo Grande Circo. Não tem sido algo negativo pois podemos ver que em certos casos este calendário foi um upgrade em relação à qualidade das pistas. Mas a FIA e a F1 estão a fazer tudo para garantir que a competição não para e visita o máximo de países com acordo assinado, sempre com a segurança em primeiro lugar:

“A FIA vai continuar como temos feito desde que começamos a olhar para tudo isso e desenvolver o regresso aos protocolos e diretrizes do automobilismo”, disse o diretor de corrida da FIA, Michael Masi. “Continuaremos a trabalhar com cada um dos governos, promotores, federações nacionais e todas as partes interessadas para garantir que, principalmente, forneçamos um ambiente seguro para todos os envolvidos.”