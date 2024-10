F1: Apesar da mudança para a Aston Martin, Adrian Newey vai continuar ligado à Red Bull

Adrian Newey vai deixar a Red Bull no início de 2025 para se juntar à Aston Martin. Apesar da mudança, Newey vai continuar ligado à Red Bull.

Newey continuará a trabalhar no projeto do hipercarro RB17 da Red Bull, um projeto que o apaixona, mesmo após a transição para a sua nova função. Explicou que, apesar de se ter afastado da equipa de F1 da Red Bull em abril de 2024, continua fortemente envolvido no RB17, aplicando os seus conhecimentos de F1 ao hipercarro.

“Estou fora da equipa de Fórmula 1 da Red Bull desde depois de Suzuka” explicou o engenheiro de 65 anos. Mas tenho continuado a trabalhar arduamente no RB17, que tem sido uma espécie de projeto paralelo/projeto de paixão, do qual tenho gostado muito porque é algo um pouco diferente da Fórmula 1. É usar todos os mesmos princípios que aprendi na Fórmula 1, mas numa aplicação diferente. Por isso, ainda estou a trabalhar nisso e vou continuar a trabalhar nisso até ao dia 1 de março, e depois disso vou continuar a trabalhar nisso, mas não tanto na fábrica. Vai ser mais uma conversa com os rapazes por videoconferência ou e-mails. E depois, quando o carro começar a ser testado em pista, que será no próximo verão, então [estarei] a assistir aos testes em pista.”

Newey citou a necessidade de novos desafios como uma das principais razões para a sua mudança para a Aston Martin, pois sentiu que o seu trabalho na F1 se tinha tornado algo rotineiro e não se sentia tão estimulado criativamente.