F1: Apesar aprofundar ligação com a Red Bull, AlphaTauri quer “deixar de ser uma equipa B ou equipa júnior” | AutoSport

Passando a estar à frente da AlphaTauri, com a saída de Franz Tost e com Laurent Mekies ao seu lado, Peter Bayer tem como objetivo reposicionar a equipa italiana, tanto no âmbito desportivo como comercial. Uma nova identidade será conhecida em breve e haverá muitas mudanças em termos de processos internos, com uma maior ligação à Red Bull, mas sem que isso faça da AlphaTauri uma equipa B ou júnior, revelou o diretor executivo.

“Queremos definitivamente deixar de ser uma equipa B ou uma equipa júnior”, afirmou Peter Bayer em declarações à Motorsport-magazin.com. “Claro que temos um irmão mais velho que é muito bem sucedido e somos parte da família Red Bull. Por isso, muitas coisas estão a acontecer em segundo plano na preparação para o próximo ano”.

O responsável esclareceu que “o objetivo agora” é reposicionar a equipa, cuja identidade “está atualmente muito ligada ao patrocínio da AlphaTauri, até o nome da nossa empresa é Scuderia AlphaTauri”. Porque isso é “uma parte muito importante para nós, porque também abre portas na vertente comercial, por isso, queremos começar também por aí e tentar abrir novos caminhos”.

Bayer esclareceu ainda que tem havido “conversações muito promissoras” a esse respeito, esperando “poder anunciá-las o mais rapidamente possível”. Ainda assim, como tinha dado conta Helmut Marko ainda em 2023, em termos de “marketing e da equipa, queremos aprofundar as nossas ligações com a Red Bull Racing. Na medida em que os regulamentos da FIA o permitam, também estamos a receber todas as peças da Red Bull Racing”.

Em relação às instalações da equipa em Milton Keynes, Peter Bayer assegura que nem tudo funcionará lá, mantendo-se a sede da equipa em Faenza com “tudo o que se relaciona com a produção, os recursos humanos, o departamento jurídico, a gestão das instalações e as TI”. O responsável acrescenta que “em termos gerais, a direção estratégica pode ser resumida da seguinte forma: Convergência, reforçando sinergias e eficiências, mas ao mesmo tempo independência com a sua própria identidade”.

