F1: Apenas Fred Vasseur não deu ‘nega’ à Ferrari, segundo a imprensa italiana | AutoSport

Parece que o acordo entre Mattia Binotto e a Ferrari para o até agora chefe de equipa deixar o lugar vago já foi assinado, pelo menos segundo o que escrevem os jornalistas Giorgio Terruzzi e Daniele Sparisci do Corriere della Sera. No entanto, e a acontecer realmente a saída de Binotto, parece não ser tão fácil a sua substituição. A mesma fonte indica que a Ferrari simplesmente não tem muito mais opções do que Frédéric Vasseur, responsável máximo da Sauber/Alfa Romeu na Fórmula 1. Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, Franz Tost da AlphaTauri e Gerhard Berger, responsável da ITR que detém o DTM e que parece ter também os seus problemas para resolver no campeonato alemão de GT3, terão recusado o convite dos italianos.

A publicação italiana avança ainda, que há um grupo de funcionários da Ferrari, que nem concordam muito com a gestão de Binotto, mas que teme que a instabilidade possa afetar o trabalho de desenvolvimento do carro do próximo ano.