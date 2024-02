F1: Apenas dois pilotos britânicos alcançaram o título mundial pela Ferrari | AutoSport

O surpreendente anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 fez tremer o mercado de pilotos e confirmou-o como o 11ª piloto britânico a defender as cores da equipa de Maranello. No entanto, entre os seus dez antecessores, apenas dois alcançaram o tão desejado título mundial. Conseguirá Hamilton ser o terceiro piloto britânico a vencer um campeonato com a Ferrari?

A Ferrari é uma estrutura com um peso tremendo na Fórmula 1, sempre candidata ao título e apetecível a qualquer piloto ou engenheiro. O facto de ter a sua fábrica fora do Reino Unido, não ajuda o recrutamento de técnicos britânicos, mas para os pilotos isso é pouco diferente.

O último britânico a competir pela Ferrari foi Eddie Irvine. O norte-irlandês lutou com Mika Hakkinen pelo título mundial de pilotos em 1999, mas na sua última temporada pela equipa italiana, terminou o ano com menos dois pontos que o finlandês, ao mesmo tempo que a Ferrari alcançou mais uma conquista do mundial de construtores com mais 4 pontos do que a McLaren. Entre os campeões do mundo britânicos com a Ferrari, estão apenas Mike Hawthorn e John Surtees. Este último, alcançou o título em 1969, lutando com Graham Hill pelos louros. Na altura, Hill representava a BRM e perdeu o título por um ponto, com Surtees a somar 40 pontos no final das dez rondas daquele ano.

Hawthorn foi o primeiro piloto britânico a conquistar o título mundial de Fórmula 1 e logo com a Ferrari. Bateu, em 1958, Stirling Moss por um ponto, tendo-se retirado da competição nesse mesmo ano, abalado pela morte de Peter Collins no Nürburgring também aos comandos de um Ferrari à volta 11 do Grande Prémio da Alemanha. Hawthorn desistiu nessa prova, devastado pelo acidente do seu companheiro de equipa e amigo. Seguiu-se a prova em Portugal, no circuito do Porto, com vitória de Moss, mas com Hawthorn a terminar no segundo posto, mantendo desta forma, a pressão pelo título. A decisão do campeonato aconteceu só na última ronda, em Marrocos, com Hawthorn a alcançar o segundo lugar, enquanto Moss venceu, o necessário para o piloto da Ferrari se tornar campeão do mundo. Três meses depois de terminar a carreira, Mike Hawthorn perdeu a vida num acidente de viação.

Entre os pilotos britânicos, foi Eddie Irvine quem somou o maior número de corridas com a Ferrari (65). Surtees e o norte-irlandês venceram o maior número de corridas com a equipa italiana (4 cada), enquanto Hawthorn e Surtees conquistaram o maior número de pole positions (4 cada).

Conseguirá Lewis Hamilton fazer igual ou melhor e fazer história ao tornar-se no terceiro piloto britânico a conquistar o título mundial enquanto defende as cores da Ferrari?