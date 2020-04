F1: Aparelhos respiratórios desenvolvidos pela Mercedes recebem selo de aprovação

Os aparelhos respiratórios desenvolvidos pela equipa da Mercedes na Fórmula 1 receberam o selo de aprovação para serem produzidos em massa, com o governo britânico a fazer uma encomenda de 10000 unidades.

A equipa da Mercedes juntou-se à University College de Londres para ajudar na luta contra o coronavírus (COVID-19). O Continuous Positive Airway Pressure (CPAP* ou UCL Ventura) é um dispositivo respiratório menos intrusivo do que outros equipamentos, conseguindo colocar ar nos pulmões sem a necessidade de um ventilador. Assim, os ventiladores, um recurso mais escasso no Reino Unido, passam a ser utilizado em casos mais avançados.

Após testes bem sucedidos no University College London Hospital e em três outros hospitais, o governo britânico já aprovou o projeto para ser produzido em massa e já fez um encomenda de 10000 unidades.

Em Brixworth, nas instalações da divisão de High Performance Powertrain, a Mercedes consegue produzir até 1000 unidades por dia.

*Os dispositivos CPAP são utilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde britânico para ajudar pacientes em hospitais ou em casa com dificuldades respiratórias. Funcionam empurrando uma mistura de oxigénio para a boca e nariz, a um ritmo contínuo, mantendo as vias respiratórias abertas e aumentando a quantidade de oxigénio que entra nos pulmões. Já os ventiladores libertam a respiração diretamente para os pulmões, mas requerem que o paciente esteja fortemente sedado e que exista uma ligação por tubo que é colocada na traqueia do doente.