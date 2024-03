F1: Ao contrário do que se previa, regulamento de 2026 não deverá alterar tamanho das jantes | AutoSport

A Fórmula 1 tomou a decisão de manter o tamanho de jantes e pneus de 18 polegadas quando os novos regulamentos técnicos forem implementados em 2026, ao contrário do que era previsto. Apesar de ainda não estar terminada a versão final, havia a possibilidade de mudança para uma nova medida de 16 polegadas, mas a Pirelli fez força para que isso não avance para o regulamento.

A consideração de um tamanho de jante mais pequeno tinha como principal objetivo reduzir o peso total dos carros de 2026, parte dos esforços contínuos da FIA. No entanto, após uma avaliação exaustiva, a ideia foi rejeitada em favor da manutenção das atuais dimensões dos pneus.

Ainda em novembro passado, Mario Isola explicou que, tendo em conta o manifesto desejo em reduzir as dimensões e peso dos monolugares no próximo ciclo regulamentar, “em 2026, teremos um carro completamente novo, provavelmente com um novo tamanho de pneu. Isso está dentro dos limites do possível. Ainda não está definido, mas o objetivo não é segredo. Trata-se de desenvolver carros mais leves, carros mais ágeis, e os pneus fazem parte do peso do carro. Por isso, podemos ter de fornecer pneus mais pequenos, como fizemos no passado. Se for esse o caso novamente, mudaremos em conformidade para 2026″.

No entanto, em declarações ao Motorsport.com, Isola relativizou os potenciais benefícios de redução de peso da transição para pneus de 16 polegadas. Apesar da especulação inicial de que um tamanho de jante mais pequeno poderia contribuir para um peso total do carro mais leve, o responsável da Pirelli sublinhou que o impacto real na redução do peso seria mínimo.

Terá sido acordado manter as jantes de 18 polegadas, mas com um tamanho e forma de pneus ligeiramente diferentes. “Estamos perto da versão final das medidas”, disse Isola àquela publicação. “Obviamente, quando se projeta uma jante, é preciso ter em conta todo o conjunto, travões, jante, suspensão, pneus, por isso acredito que estamos perto das medidas finais. Temos de mudar porque o novo carro é diferente e, em qualquer caso, temos de conceber um pneu mais pequeno. A discussão é entre os pneus de 16 e 18 polegadas. E a nossa preferência é manter os pneus de 18 polegadas. E creio que há razões válidas para manter os pneus de 18 polegadas, com pneus mais pequenos, mas ainda com a mesma jante. É isso que estamos a discutir, apenas um diâmetro um pouco mais pequeno, um perfil ligeiramente mais baixo e um pneu ligeiramente mais estreito”.

Esta decisão marca um desenvolvimento significativo na evolução dos regulamentos técnicos da Fórmula 1 para a próxima época. Enquanto o desporto continua a explorar caminhos para a inovação e melhoria, acabou por determinar que manter a sua posição relativamente às dimensões dos pneus é o mais prudente.