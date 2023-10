F1: Anúncio de mais um contrato com a Pirelli deverá acontecer em breve | AutoSport

Ao que tudo indica a Pirelli manterá o fornecimento em regime de exclusividade para a Fórmula 1, devendo o anúncio ser feito após o Grande Prémio do Catar, que curiosamente está a ser complicado para os italianos.

Segundo a BBC, o contrato de fornecimento para 2025 até 2027, com mais um ano de opção, foi decidido por Stefano Domenicali, uma vez que a FIA deu luz verde aos dois candidatos: Pirelli e Bridgestone. Sem qualquer confirmação por parte da Fórmula 1 ou da Pirelli sobre este tema, o jornalista Andrew Benson da BBC adiantou que Domenicali sofreu algumas pressões para mudar de fornecedor de pneus na disciplina, mas terá escolhido manter a Pirelli por causa do seu conhecimento com os atuais monolugares e não querendo arriscar em dar apenas um ano para a Bridgestone produzir de raíz e testar os protótipos de pneus para entrarem em competição logo em 2025.

A mesma fonte diz ainda que este pode ser o último contrato da Pirelli na Fórmula 1, uma vez que houve uma discussão entre os detentores dos direitos comerciais e a marca japonesa sobre a possibilidade de substituírem a Pirelli em 2028.