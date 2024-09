F1: Anuncio de Adrian Newey na Aston Martin para breve

Adrian Newey deverá juntar-se à equipa de Fórmula 1 da Aston Martin, com um anúncio oficial provável antes do Grande Prémio do Azerbaijão.

Após meses de especulação na sequência da sua decisão de deixar a Red Bull, parece que a Aston Martin, apoiada por um investimento significativo do proprietário da equipa, Lawrence Stroll, assegurou os serviços de Newey. Esta mudança faz parte de uma estratégia mais ampla da Aston Martin para reforçar a sua equipa de engenharia, que também inclui a contratação do antigo chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, e do ex-diretor de chassis da Ferrari, Enrico Cardile.

Espera-se que Newey ajude a colocar a equipa no caminho do sucesso, algo que parecia ter-se iniciado no ano passado, mas que este ano parece estar mais longe, com a estrutura de Silverstone a ter dificuldades em encontrar mais performance no seu monolugar.