F1 anuncia corridas Sprint de 2024: China e Miami são novidades | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou hoje os seis Grandes Prémios que vão acolher os eventos F1 Sprint durante a época de 2024 do Mundial de Fórmula 1. A Áustria e o Brasil vão acolher o seu terceiro F1 Sprint, com Austin e o Qatar a regressarem pelo segundo ano, enquanto a China e Miami a juntarem-se ao alinhamento do F1 Sprint pela primeira vez. Os eventos F1 Sprint confirmados para 2024 são:

Data/Grande Prémio/Local

19-21 de abril/China/Xangai

3-5 maio/EUA/Miami

28-30 junho/Áustria/Spielberg

18-20 outubro/EUA/Austin

1-3 de novembro/Brasil/São Paulo

29 de novembro – 1 de dezembro/Qatar/Lusail

Desde a sua introdução em 2021, as F1 Sprint tiveram um impacto positivo nos índices de audiência, especialmente na sexta-feira, em comparação com as sessões regulares de treinos livres, o que é muito natural, porque converteu um dia que interessava essencialmente às equipas noutro que também seduz adeptos pois proporcionou aos promotores e fãs uma ação extra competitiva em pista nos seis eventos.

Por exemplo, no GP do Azerbaijão, a audiência da transmissão da qualificação foi de +83% em relação à sessão 2 dos treinos livres de 2022, +139% no GP dos Estados Unidos e +34% no GP da Bélgica.

Na sequência das discussões na reunião da Comissão de F1 em novembro, foi acordado que o Comité Consultivo Desportivo irá discutir em mais pormenor as potenciais alterações ao formato Sprint, com uma proposta a ser apresentada à Comissão de F1 para apreciação na primeira reunião de 2024.

Para Stefano Domenicali, Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1: “Anunciamos seis locais para os eventos F1 Sprint da próxima temporada, incluindo dois novos anfitriões, China e Miami, que serão adições fantásticas e proporcionarão grandes corridas para todos os nossos fãs. Desde a sua criação em 2021, a Sprint tem sido consistente em proporcionar um aumento de audiências na televisão, mais entretenimento em pista para os fãs nos eventos e um maior envolvimento dos fãs nas plataformas sociais e digitais, e estamos ansiosos pelos eventos emocionantes do próximo ano”.