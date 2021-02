F1, Antonio Giovinazzi: “Este é provavelmente o carro mais bonito”

Antonio Giovinazzi vai para a sua terceira época com a equipa Alfa Romeo. Depois de um começo titubeante, o italiano mostrou melhorias na sua performance e no ano passado, conseguiu ter registos muito semelhantes aos de Kimi Raikkonen. Para este ano o piloto espera ter um carro mais rápido. De forma curta, Giovinazzi elogiou o visual do carro, esperando que este seja competitivo desde o primeiro teste.

“Todas as épocas quando vemos o carro pela primeira vez é sempre emocionante, mas este é provavelmente o mais bonito dos três carro que vi aqui na Alfa Romeo. Esperemos que seja também o mais rápido. E estou ansioso pelo primeiro teste e ver qual a performance do carro para entender como poderá ser a época.”