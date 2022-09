F1: Antonio Giovinazzi também deverá testar pela Alpine | AutoSport

Quem quer ser Piloto da Alpine? Poderia ser um novo programa em que vários pilotos prestam provas perante um júri atento de engenheiros da Alpine em busca do novo piloto para 2023. Há mais um nome associado ao já muito falado teste em Hungaroring, sendo Antonio Giovinazzi o mais recente piloto associado.

O piloto italiano fez uma época fraca na Fórmula E mas nunca escondeu o desejo de voltar à F1 e já tem mais um treino livre agendado com a Haas (depois do primeiro em Monza). O motorsport.com avança que o italiano deverá fazer o teste com a Alpine que pode ser hipótese, apesar das ligações com a Ferrari, que poderão ser cortadas facilmente se surgir a oportunidade real de ingressar na equipa gaulesa.

Giovinazzi junta-se assim a Nyck de Vries, Jack Doohan e Colton Herta, sendo que Mick Schumacher também já foi associado ao teste. No entanto, a presença de Herta serve apenas para “ajudar” a Alpha Tauri, permitindo uma avaliação do trabalho do americano, dando-lhe mais tempo de pista, para tentar resgatar Pierre Gasly da equipa transalpina, não sendo uma hipótese real para a estrutra francesa. A Alpine já afirmou que pretende um piloto experiente e capaz de marcar bons pontos desde início, pelo que Doohan e de Vries poderão ficar a perder neste contexto, com Giovinazzi e Schumacher com mais experiência.