F1: Antonio Giovinazzi revela desejo de regressar à F1 após TL1 com a Haas | AutoSport

Antonio Giovinazzi declarou o seu desejo de regressar à F1, após completar a sua primeira sessão de treinos livres depois de ter abandonado a competição no final do ano passado.

Giovinazzi é atualmente piloto reserva da Ferrari e completou os TL1 pela Haas, no Grande Prémio de Itália.

O italiano teve uma primeira (e última) época muito complicada na Fórmula E, mas tem esperança de garantir um lugar na Fórmula 1 em 2023 e está de olho na situação de Mick Schumacher com a Haas, visto que o alemão termina o contrato com a equipa no final do ano.

Questionado sobre o quão realista é a hipótese de voltar à F1, Giovinazzi admitiu: “Não sei. Não é uma pergunta que têm de me fazer a mim. Quero estar [na F1] no próximo ano com certeza, isso não é um segredo. Mas não está nas minhas mãos, por isso vamos ver o que podemos fazer”.

“Por agora, concentro-me em fazer um bom trabalho nestas sessões. Uma acabou, temos outra e depois vamos ver”.

O italiano vai completar mais uma sessão de treinos livres pela Haas, no Grande Prémio dos Estados Unidos em outubro.