F1: Antonio Giovinazzi recebeu apoio de Verstappen e Hamilton | AutoSport

Antonio Giovinazzi está de saída da F1, uma situação que deixa o piloto triste, no entanto recebeu apoio de dois nomes fortes da grelha da F1.

Apesar dos resultados não terem sido os mais animadores, Giovinazzi considera que esta foi a sua melhor época na F1;

“Apesar do facto de a qualificação nem sempre ter corrido bem, e de eu não ter marcado muitos pontos, penso que esta foi a minha melhor época. Fui frequentemente mais rápido que o Kimi [Raikkonen] durante a qualificação e as corridas deste ano. Ele continua a ser um campeão, o que diz muito de mim”.

Lewis Hamilton e Max Verstappen enviaram mensagens de apoio ao piloto italiano:

“Verstappen e Hamilton, por exemplo, enviaram-me mensagens de apoio. Conheço Max há muito tempo, porque corri contra ele na Fórmula 3. Estas são as mensagens que valem muito para mim , porque mostra que as pessoas dentro do desporto me apoiam”.