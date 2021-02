F1: Antonio Giovinazzi rapa o cabelo ser for ao pódio

A modas das apostas começou com Daniel Ricciardo e Cyril Abiteboul, que teria de fazer uma tatuagem se o australiano conseguisse um pódio pela Renault. Agora é Antonio Giovinazzi a fazer uma aposta deste género.

Giovinazzi, que está a apontar para um pódio em 2021, fez a sua própria aposta com o director da equipa, Fred Vasseur:

“Fiz uma aposta com Frederic Vasseur: quando chegar ao meu primeiro pódio, ele pode rapar-me o cabelo,” disse à Gazzetta dello Sport.

“Frederic ocasionalmente brinca sobre rapar-me o cabelo, pelo que eu posso imaginar a sua cara quando finalmente rapar o meu cabelo. Eu próprio ficarei satisfeito com esta época se o meu cabelo estiver curto no final do ano, porque isso significa que estive no pódio em 2021. Isto diz algo sobre o quanto quero estar no pódio, porque estou muito apegado ao meu cabelo comprido”.