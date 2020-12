F1, António Giovinazzi: “Melhorei muito”

António Giovinazzi acredita que 2020 permitiu que crescesse muito como piloto e sente que melhorou significativamente.

O piloto italiano da Alfa Romeo garantiu mais um ano de contrato com a equipa e afirmou que se sente agora muito mais confortável. Refletindo sobre o seu desempenho, Giovinazzi sentiu que fez bons progressos ao longo da sua segunda temporada completa:

“Melhorei bastante e senti-me mais confortável com o carro, com a equipa”, explicou ele. “Isto é algo que cada jovem piloto diz na sua carreira: sente-se sempre na primeira temporada um pouco mais nervoso. Tudo é bastante novo e agora sinto-me mais à vontade com tudo. Claro que ainda há muitas coisas a melhorar e é isto que quero fazer também para a próxima época. Só quero dar mais um passo e tentar melhorar-me”.

Perguntado onde sentia que tinha ganho mais, disse ele: “Penso que muitos pontos. Diria sobretudo na corrida, porque foi um dos meus pontos negativos na época passada. Na primeira volta, onde não fui grande coisa, este ano penso que tem sido bom. E também no ritmo da corrida, penso que fiz bons progressos. Claro que foi também com a ajuda de observar o que o Kimi [Raikkonen] estava a fazer, porque acho que ele é um dos melhores. Portanto, sim, estou feliz com o progresso, mas ainda há muito trabalho a fazer”.