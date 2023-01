F1: Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman serão os pilotos de reserva da Ferrari | AutoSport

Antonio Giovinazzi deixou a Fórmula 1 no final da época de 2021, passando a disputar a Fórmula E na temporada passada, é aposta da Ferrari para o regresso à classe rainha do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), o que pode ser encarado como uma passo em frente na sua carreira, numa altura em que a classe Hypercar é bastante apelativa, procurando cimentar o estatuto na resistência. O piloto italiano, que ainda viu o seu nome dado como possibilidade para uma das equipas clientes da Scuderia na F1 e realizou alguns testes privados, além de treinos livres com a Haas, vai partilhar com o jovem Robert Shwartzman as funções de piloto reserva da equipa. Também o jovem procura um programa que possa complementar a sua época, mas mantém o contacto com a F1, o seu grande objetivo para o futuro.