F1: Antonio Giovinazzi desiludido | AutoSport

Antonio Giovinazzi admitiu que está desiludido com a F1 e pela forma como foi dispensado. O italiano considera que o dinheiro falou mais alto e esse foi o principal motivo para ter sido dispensasdo.

Numa entrevista com o Corriere della Sera, disse Giovinazzi: ” Este desporto é assim e infelizmente sempre foi assim. Espero ser capaz de mudar de ideias no futuro”.

Apontado a Giovinazzi que Zhou tem o apoio do Estado chinês, o italiano respondeu: “Sorte a dele. Apesar de ele ter obtido a super-licença de F1. Há agora pilotos que decidem as políticas financeiras de equipas inteiras. Mas não sou o único a ter perdido o meu emprego por causa disto”.

Questionado sobre como reagiu quando a Alfa Romeo lhe deu a notícia, ele respondeu: “Desapontamento”. Meses muito difíceis. Havia rumores cada vez mais altos sobre mim. Sempre tentei mantê-los afastados da minha mente, mas desta vez não foi fácil. Por isso estou contente com a forma como reagi, deixo a F1 de cabeça erguida”.

Quanto ao seu novo desafio, Giovinazzi olha com entusiasmo para o que a Fórmula E tem para lhe dar:

“A Fórmula E é que é um desporto completamente diferente. A travagem, a falta de downforce, a falta de sons, carros pesados. Será muito diferente e infelizmente, tenho apenas dois dias antes da primeira corrida, mas é um desafio. Adoro um desafio, mas com certeza posso dizer-vos isto, a primeira parte da época, as primeiras corridas vou ter dificuldade em comparação com as outras, mas a minha motivação é melhorar e obter, no final da época, um bom resultado. Talvez eu goste mais da Fórmula E. Não sei o que poderá acontecer em 2023 mas para mim, é um novo desafio e estou realmente motivado para isso”.