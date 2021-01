F1, Antonio Giovinazzi: “Claro que não aceitei a decisão da Ferrari muito bem”

Em declarações à revista italiana Autosprint, Antonio Giovinazzi revelou não ter ter recebido muitos bem a notícia da contratação de Carlos Sainz na Ferrari em 2021. Como se sabe, o italiano de 27 anos foi reconduzido na Alfa Romeo e continua a fazer parte da academia de pilotos da Ferrari, mas entende que a Ferrari ter substituído Sebastian Vettel pelo anterior piloto da McLaren, Carlos Sainz foi para si dececionante: “Claro que não aceitei a decisão da Ferrari muito bem. Isso parece óbvio. Ainda sou empregado da Ferrari e pensei que haveria uma hipótese de eu correr para a Scuderia, mas talvez não fosse o momento certo para mim. Mas escolher Sainz não significa que eu não seja capaz de conseguir o lugar no futuro. Um lugar na Ferrari será sempre o meu sonho”, disse Giovinazzi, que não se mostra desanimado por demorar a chegar mais alto na Fórmula 1: “Nunca me deram nada na minha carreira, sempre tive de lutar muito para ganhar o meu lugar. Neste momento, estou concentrado no Alfa Romeo”. Quero ajudar a minha equipa a avançar o mais possível, e é por isso que gostaria de um pódio. Para isso, tenho de continuar a melhorar e a aproveitar as oportunidades. Vamos ver como funciona em 2021″.

É verdade que a vida é feita de oportunidades. Giovinazzi fez jogo igual com Raikkonen em 2020, mas talvez seja cedo, como disse. Por exemplo, a oportunidade que George Russell teve e que aproveitou muito bem, seja algo que precise, mas a muito parece que o italiano está longe de ter a mesma classe do inglês. Está mais perto de Pierre Gasly, Esteban Ocon, mas já ficou um pouco para trás de Lando Norris. Não falamos de Lance Stroll, porque é uma caso um pouco diferente…