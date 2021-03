F1, António Giovinazzi: ” A unidade motriz é melhor”

António Giovinazzi fez o balanço dos testes de inverno, mostrando otimismo quanto à sua nova máquia. A Alfa Romeo evoluiu bem e a nova unidade motriz Ferrari é também um bom passo em frente:

“Estou feliz com a primeira sensação com o carro”, disse ele à Sky Itália. “Claro, é um pouco cedo demais para dizer alguma coisa, mas estou feliz com este começo. Temos agora uma semana para analisar todos os dados para estarmos prontos para a primeira corrida”.

“Na minha opinião, sim, o carro é melhor. A unidade motriz é melhor, antes de mais nada. Posso confirmar isso. O carro comportou-se bem também em condições complicadas, pois havia muito vento, e apesar disso, não se tornou muito complicado de pilotar. Confirmou o que vimos no simulador e no túnel de vento. Por isso, estamos satisfeitos, agora só temos de esperar pela primeira qualificação para confirmar o que vimos”.

“Todos os anos é importante”, reconheceu ele. “Só tenho de me concentrar em mim próprio. Estou feliz por continuar a trabalhar com a Alfa e com a Kimi. Trabalhei muito durante o Inverno, tal como a equipa. Por isso, estamos prontos, agora precisamos também de um pouco de sorte. Esperamos ser capazes de lutar mais vezes para entrar no top 10. Talvez entrar mais vezes na Q3, estando mais perto dos 10 primeiros na corrida, sem as dificuldades do ano passado.”