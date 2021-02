F1, Antonio Giovinazzi à espera de um um melhor motor Ferrari

Antonio Giovinazzi sabe perfeitamente que uma das razões para as más épocas da Alfa Romeo, Haas F1 e Ferrari foi a má prestação do motor italiano em 2020, e por isso revela agora que tem “esperança” de um melhor motor Ferrari.

Numa altura em que já viu o novo carro da Alfa Romeo para 2021 antecipa que “é realmente bonito”. “Trabalhei muito no simulador”, disse à Sky Sport 24 de Itália, “mas a apresentação e os testes estão agora muito próximos. A decoração do carro é muito bonita mas a peculiaridade está na frente”, acrescentou o piloto italiano, referindo-se alegadamente a um nariz mais ‘afiado’ para 2021. “Esperamos que nos traga algo em termos de cronómetro”. O desconhecido é a unidade de potência, mas também aqui esperamos que possa correr melhor e que nos permita divertir-nos mais” disse Giovinazzi, que espera que a crise pandémica que tanto tem afetado o mundo inteiro comece a fraquejar em 2021: “O ano passado foi tudo realmente muito diferente. Ir a Monza sem adeptos foi muito duro. Agora estamos a começar de novo. A Fórmula 1 fez um grande esforço no ano passado e, no final, pudemos seguir em frente e competir. Houve alguns circuitos com público, mas quero o mais rapidamente possível ver espectadores nas bancadas, quero vê-la novamente cheias. A começar por Monza”, disse o italiano.