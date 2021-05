F1, António Félix da Costa: “Max Verstappen gosta muito de Portimão”

As críticas de Max Verstappen à aderência do traçado de Portimão deram que falar nos últimos dias. O desagrado do piloto da Red Bull quanto ao “grip” que o asfalto da pista proporcionou levou o neerlandês a afirmar que esperava que a F1 não voltasse mais a Portimão.

António Félix da Costa conhece bem Verstappen e minimizou as declarações proferidas a quente. Em declarações ao AutoSport, o piloto português realçou que Verstappen gosta do traçado do AIA:

“Eu sei que o Max gosta do circuito, ele vem cá várias vezes. Ele é dono de alguns Fórmula 3 e alguns GT, ele vem a Portimão várias vezes testar e gosta imenso. O que ele disse terá sido no calor do momento e não reflete o que ele acha da pista. Provavelmente se o resultado fosse outro as declarações finais seriam diferentes.”