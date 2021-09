F1: António Félix da Costa é nome em cima da mesa para a Alfa Romeo | AutoSport

Quem tem qualidade é sempre referido para os melhores lugares e no caso de António Félix da Costa essa realidade acontece todos os anos. O piloto português está a tratar do seu futuro para 2022 e há conversas com a estrutura da Alfa Romeo, a equipa que neste momento tem o único lugar livre para a grelha de F1 do próximo ano.

É preciso ser muito claro desde o início. As hipóteses de Félix da Costa entrar na F1 são diminutas nesta fase, mas diminuto é diferente de inexistente. O AutoSport sabe que existem conversações entre a Alfa Romeo e Félix da Costa, obviamente com Tiago Monteiro a servir de intermediário. Neste momento a vaga de colega de Valtteri Bottas está a ser disputada entre Antonio Giovinazzi, que permitiria manter a ligação privilegiada com a Ferrari, Nyck de Vries, que abriria a porta a um novo acordo entre a estrutura Sauber e a Mercedes, e Guanyu Zhou que se tornou num forte candidato ao lugar, trazendo para a mesa das negociações 30 milhões de argumentos (dólares), uma injeção de capital importante para a equipa que já teve de abrir os cordões à bolsa para assinar com Bottas. No entanto, o chinês não tem dinheiro para avançar de imediato e as equipas de F1 estão cada vez mais desconfiadas e o caso da Rich Energy/Haas é o exemplo do que as equipas querem evitar a todo o custo, o que pode retirar alguma força à proposta de Zhou. Assim, o segundo lugar da Alfa Romeo envolve movimentações políticas e dinheiro, um cenário normal na F1. Mas também envolve capacidade e talento, e é aí que entra Félix da Costa.

O piloto português continua a ser visto como um dos melhores e o seu nome aparece ciclicamente associado a lugares na F1. O problema é que Félix da Costa tem para dar “apenas” talento, qualidade e experiência. Félix da Costa já correu em monolugares, nos GTs, nos protótipos, conseguindo sempre destacar-se e ter sucesso, pelo que garante qualidade e acima de tudo uma capacidade de adaptação que nem sempre é fácil de encontrar. Não espanta por isso que o seu nome seja associado ao lugar da Alfa Romeo e que haja conversações a decorrer. Obviamente que olhando para o cenário atual e para o que trazem os outros pilotos (Giovinazzi e De Vries “trazem” motores e uma ligação a equipas fortes, Zhou traz dinheiro) é difícil imaginar um cenário em que o português possa ficar com o lugar, mas difícil não significa impossível.

O futuro do piloto português joga-se nas próximas semanas e Monteiro terá de fazer horas extras para resolver a situação, pois chovem convites e propostas para Félix da Costa. Decorrem também neste momento negociações para acionar a opção de um ano que o português tem com a DS Techeetah, mas a instabilidade que tem sido noticiada, vinda da parte chinesa da estrutura, está a complicar o acordo. Não é surpresa que outras equipas da Fórmula E estejam atentas à situação e o AutoSport sabe que há propostas formais vindas do outro lado do Atlântico, com várias equipas da Indy a quererem levar o português. Mas todas estas negociações têm um ponto em comum… 2023. Félix da Costa está atento ao mercado e sabe que 2023 será um ano importante com a entrada em força dos Hypercars e dos LMDh no panorama do endurance mundial. O piloto luso tem dado nas vistas no WEC e em Le Mans, os brilhantes primeiros stints foram mais uma prova do talento e da mais valia do piloto que mais horas fez ao volante de um carro na edição 2021 da prova (11 horas de condução). Há muitas marcas a entrar para o endurance e, por conseguinte, há muitas marcas interessadas em ter os melhores alinhamentos e Félix da Costa é agora um dos nomes mais desejados. Assim, o cenário mais provável é vermos o português assinar um contrato de curta duração, para poder ter todas as portas em aberto para 2023, um ano importante para o piloto onde o poderemos ver o seu futuro a médio prazo definido.

Uma coisa é certa. Não faltam propostas e interessados e Félix da Costa está numa situação privilegiada em que pode escolher os projetos que mais lhe interessam, exceção feita à F1. O seu talento assim o permite.