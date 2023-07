F1: António Félix da Costa defende Nyck de Vries | AutoSport

Os rumores da possível saída de Nyck de Vries para a entrada, ou de Liam Lawson, ou de Daniel Ricciardo, ainda este ano, continuam a fazer-se ouvir, aumentando a pressão no piloto neerlandês, que tem pouco tempo para mostrar do que é capaz. Mas António Félix da Costa, que conhece bem de Vries da Fórmula E, saiu publicamente em defesa do atual piloto da Alpha Tauri.

Num post nas suas redes sociais, Félix da Costa reconheceu a difícil tarefa que de Vries tem de enfrentar ao adaptar-se a um monolugar de F1 com poucos dias de testes. Mais ainda, o português afirma que de vries está cada vez mais perto de Yuki Tsunoda que também precisou de tempo para se adaptar e mostrar do que é capaz. Eis o que disse AFC:

“Ainda não falei publicamente sobre este assunto. Só posso imaginar como deve ser difícil habituar-se rapidamente a um F1, com apenas alguns dias de testes. Nyck está a aproximar-se de Tsunoda a cada fim de semana, que, não esqueçamos, teve de ter alguns dias maus para chegar a este nível.”

Franz Tost já disse publicamente que um piloto precisa de dois anos para se adaptar a 100% à exigência da F1. E não podemos esquecer que não é a primeira vez que a Alpha Tauti / Toro Rosso recorrer aos serviços de um piloto com experiência fora da F1 sem resultados práticos positivos. Já perto do fim de 2017 recorreu aos serviço de Brendon Hartley para substituir Daniil Kvyat. Hartley já tinha dado nas vistas no endurance e não teve uma passagem fácil pela F1. Hoje em dia é um dos melhores pilotos de endurance. A F1 é uma competição muito específica e é preciso tempo para os pilotos se adaptarem, mais ainda agora que os dias de testes são tão reduzidos. Nyck de Vries é vítima do seu sucesso, e aquela prestação em Monza abriu portas, mas também colocou a fasquia demasiado alto. E a F1 é um desporto cruel. Há exemplos no grid deste ano que mostram que é preciso tempo para mostrar valor. Pierre Gasly e Alex Albon são o exemplo prefeito disso. Mas parece ser cada vez difícil de Vries manter o lugar. Félix da Costa sabe o que é preciso para ser campeão de Fórmula E, tal como é Nyck de Vries. Não é por acaso que ambos levantar o troféu. AFC fez questão de lembrar isso e de mostrar que entrar na F1 não é nada fácil.