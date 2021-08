F1: Antigo promotor de Sochi e Abu Dhabi apontado CEO do GP de Miami | AutoSport

Richard Cregan foi o escolhido para ser o CEO do GP de Miami, que se realizará no próximo ano. Cregan foi o anterior promotor das corridas em Abu Dhabi e de Sochi.

A empresa consultadoria de Richard Cregan, Rasgaira, esteve 5 ano à frente do circuito de Yas Marina, para depois rumar à Rússia e tomar conta dos destinos do traçado de Sochi. Até ter sido o responsável pelo traçado de Yas Marina em 2009, o irlandês desempenhou funções na equipa de F1 da Toyota.

“Miami tem sido um destino de sonho para a Fórmula 1 durante muitos anos e é um privilégio aceitar o papel de CEO”, disse Cregan. “Trabalhar no mercado mais vibrante do mundo para o desporto, os EUA, e juntar-me a uma equipa ancorada pelo talento de classe mundial dos Miami Dolphins, significa que estou compreensivelmente entusiasmado com o potencial do que podemos alcançar juntos quando recebermos a F1 na Flórida em 2022”.

O GP de Miami, que se deve realizar entre maio e junho do próximo ano, terá lugar num traçado construído à volta do Estádio Hard Rock, casa da equipa da NFL, Miami Dolphins