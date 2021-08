F1: Antigo engenheiro de Rosberg revela relação complicada entre ambos | AutoSport

Jock Clear, atualmente na Ferrari, foi engenheiro de pista de Nico Rosberg na Mercedes, quando este era colega de equipa de Michael Schumacher. Em declarações ao podcast Beyond the Grid, Clear revelou que a sua relação com Nico Rosberg nem sempre foi a melhor.

“Nico não se vai importar que eu diga isto. Era engenheiro de Nico em 2010,ao lado do Michael. Depois fui para o outro lado da garagem. Nico e eu não nos demos particularmente bem, em termos de relação engenheiro-piloto. Na verdade, damo-nos muito bem agora e continuamos em contacto. Ele tem sido muito útil para mim ao longo dos anos, ao falar sobre algumas das coisas da psicologia do piloto. Por isso, na verdade, essa relação melhorou, mas ele tinha vindo da Williams, onde tinha uma relação realmente boa com Tony Ross. E assim, Nico e eu não nos demos bem. E de forma semelhante, o engenheiro de Michael na altura [Andrew Shovlin] e ele não se davam particularmente bem. Por isso, Ross teve de repensar e perguntou-me se me importaria de não trabalhar mais com o Nico. Porque o Nico não gostava de mim, e eu poderia ir trabalhar com o Michael.”

Assim, Clear ficou a trabalhar com Michael Schumacher, que tinha sido “seu” adversário, quando em 1997 era engenheiro de Jacques Villeneuve, num ano marcado pela luta entre estes dois pilotos. Clear trabalhou também com Mick Schumacher, na academia da Ferrari.