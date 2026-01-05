F1: Antigo chefe da estratégia da Red Bull inicia funções na McLaren

A Fórmula 1 regressa ao trabalho após a pausa de inverno com uma mudança relevante nos bastidores: Will Courtenay, antigo responsável pela estratégia da Red Bull Racing, iniciou funções como diretor-desportivo da McLaren.

Courtenay começou oficialmente o seu novo cargo a 2 de janeiro de 2026, conforme confirmado por um porta-voz da McLaren. O acordo para a sua transferência tinha sido assinado em setembro de 2024, mas a Red Bull obrigou-o a cumprir o contrato até meados de 2025.

A situação alterou-se após a saída de Christian Horner da liderança da Red Bull, em julho, o que levou à reabertura das negociações sobre o futuro de Courtenay. As duas equipas chegaram, entretanto, a um entendimento que permitiu a sua libertação antecipada.

Saída implica mudanças na Red Bull

Na McLaren, Courtenay passa a responder ao diretor de corridas Randy Singh. Do lado da Red Bull, é expectável a promoção da engenheira principal de estratégia Hannah Schmitz, colaboradora próxima de Courtenay ao longo dos últimos 15 anos, para liderar o departamento de estratégia.

Will Courtenay confirmou a mudança numa publicação na sua página de LinkedIn, onde afirmou:

“Gostaria de agradecer enormemente a todos com quem trabalhei na Red Bull. Fiz lá muitos grandes amigos e espero continuar a ver muitos de vós no paddock. Foram pouco mais de duas décadas incríveis.

Mas agora estou entusiasmado por me instalar no meu novo cargo e na nova equipa, e por, espero eu, fazer muitos mais amigos, enquanto dou o meu melhor para ajudar a McLaren a dar continuidade ao sucesso recente nos próximos anos.”

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool